Botafogo empata com Vitória, Palmeiras agradece e Brasileiro tem novo líder

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Em jogo com vaias ao time, o Botafogo arrancou o empate com o Vitória nos minutos finais, no Nilton Santos, na noite deste sábado (23), e viu o Palmeiras ultrapassar na tabela. A equipe de Thiago Carpini abriu o placar com Alerrandro, ainda no primeiro tempo, e a igualdade no placar saiu com gol contra de Wagner Leonardo.

Com o resultado, o Glorioso foi a 70 pontos, enquanto o Alviverde, que derrotou o Atlético-GO fora de casa em jogo realizado no mesmo horário, tem, agora, os mesmos 70, mas com um triunfo a mais. O Vitória, por outro lado, foi aos 42 e deu novo passo para se afastar da zona de rebaixamento.

O Botafogo enfrenta o Palmeiras na terça-feira, no Allianz Parque, às 21h30. No próximo sábado, os comandados de Artur Jorge disputam a final da Libertadores contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina. Já o time baiano retorna a campo no domingo, e vai receber o Fortaleza, no Barradão.