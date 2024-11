Palmeiras não perdoa vacilo do Botafogo, bate Atlético-GO e assume a ponta

Choveu muito antes da bola rolar em Goiânia e o gramado ficou muito pesado, prejudicando a velocidade do jogo. O Palmeiras até tentou trocar passes rápidos no campo de ataque, mas falhou na maioria das vezes porque a bola ficava preso no gramado.

No entanto, a qualidade de Raphael Veiga e Estêvão desequilibraram o confronto. Aos 19 minutos, Estêvão driblou dois marcadores no lado direito do ataque e achou Raphael Veiga livre dentro da área. Com muita categoria, o camisa 23 finalizou no cantinho do goleiro Ronaldo e fez a equipe de Abel Ferreira ir para o intervalo com a vantagem.

2º tempo é burocrático e sem grandes chances

O Palmeiras seguiu com muitas dificuldades de criar oportunidades e e só teve uma chance clara de gol com Gabriel Menino.

Abel Ferreira tirou Raphael Veiga logo aos 15 minutos do 2º tempo, pensando no desgaste com o gramado.

O Atlético-GO encontrou muitas dificuldades no ataque e, apesar de dominar grande parte do 2º tempo, não fez Weverton trabalhar.