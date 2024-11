Gabigol conversa com Filipe Luís, vive despedida e Fla espera fim pacífico

O dias parecem mais tranquilos depois do caos instaurado após a final da Copa do Brasil. Já em clima de despedida no Flamengo, Gabigol conversou com Filipe Luís, se acertou com Marcos Braz e agora vive a expectativa de voltar a jogar nessa reta final de contrato. A despedida oficial da torcida vai acontecer.

O que aconteceu

Gabigol e Filipe Luís tiveram longa conversa nesta sexta-feira. Após a reapresentação do grupo e o treino, os dois ficaram sentados no campo do Ninho do Urubu sozinhos por bastante tempo.

A relação sempre foi próxima e bem intensa. Como Filipe mesmo já disse, os dois constantemente discutiam enquanto companheiros e já o fizeram também em campo com o ex-lateral como treinador. No fim, porém, apesar da decepção com algumas atitudes, o sentimento é quase de pai e filho.