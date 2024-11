Herói do Flamengo foi homem de confiança de Filipe Luís e é fã de Arrasca

Guilherme entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo para fazer sua estreia no profissional do Flamengo. Precisou de mais cinco para deixar a marca dele e se tornar um dos heróis da virada sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Xodó de Filipe Luís, ele teve o 1º jogo adiado pelo treinador e encontrou no profissional um meia no qual se inspira.

O que aconteceu

Guilherme e Filipe deram um forte abraço no apito final do jogo. O treinador novamente teve estrela para promover mudanças que decidiram um jogo a favor do Fla.

A estreia era para ter acontecido contra o Fluminense, em outubro. Esse foi o primeiro jogo que o jovem de 18 anos foi relacionado no time principal desde janeiro, quando foi reserva na equipe alternativa do Carioca contra o Nova Iguaçu.