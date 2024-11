Filipe Luís não quer que Flamengo relaxe e revela jogadores com virose

Base: "A vantagem que tenho de ter trabalho no sub-17 e sub-20 é essa. Conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que podem render. Sou um treinador que me guio muito pelos treinos. Revejo a gravação dos treinos quando chego em casa para entender como foram os comportamentos. O Guilherme e o Matheus treinaram juntos nesta semana. Uma das minhas questões essa semana foi deixar o Matheus fora para ter uma troca imponente no segundo tempo. Sei que não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas os dois se deram bem juntos. Conheço bem o Gui. Quis colocar ele contra o Fluminense, mas não senti confiança. Tenho que ter cuidado para não queimar os meninos. Não esperava que fosse fazer o gol e jogar solto como foi. Mas tenho muita confiança. Acho que foi titular em todos os meus jogos do sub-20. Confio nele, no Matheus e muitos outros que estão subindo e tendo oportunidade. Vão ajudar nesse período"

Finalizações: "O gol é um assunto delicado. Da parte que me compete é bom para mim porque o time está criando. Quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. Às vezes estamos pecando em fazer gols. Da minha parte, o que posso fazer é dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol para eles se sentirem mais frios. Mas a melhor forma de esquecer e melhorar esse assunto é não falar dele. Só treinar. Não falar que temos uma falta de gols. Até porque quando ganha e perde são todos. A postura dos jogadores em campo foi incrível e às vezes não se traduz com bola na rede. Michael, Bruno Henrique, Ayrton e Alcaraz tem muito gol. As vezes a bola não entra, mas o mais importante era a vitória"

Libertadores 2019: "Eu não gosto de falar do passado e dos títulos que ficaram para trás. Não vivo disso e não quero. Tenho uma réplica do troféu lá em casa, não está na sala, não fico olhando, não está em lugar visível porque gosto de esquecer o passado e ganhar o novo. Mas no título, na noite anterior em Lima, foi a primeira vez na carreira que significava demais para mim o título. Mais do que o normal. Meu sonho sempre foi ganhar a Champions, não consegui, mas poder conquistar a Libertadores com meu clube do coração significava demais. E vocês viram meu jogo, não foi o melhor. Não consegui separar a emoção da razão nesse dia, mas conseguimos a vitória. Sou grato pela oportunidade que me deram e de fazer parte desse grupo. Mas agora prefiro estar em outra função, fazer outra história, dar alegria e sentir essa comunhão inesquecível com a torcida"