Flamengo é salvo pela base, vence Cuiabá e segue com sonho do título

A base salvou o Flamengo. Com gol no finalzinho, Matheus Gonçalves garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Cuiabá, na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal. Em partida pela 34ª rodada, o rubro-negro começou melhor e foi mais dominante de modo geral, mas os donos da casa assustaram com as bolas longas e tiveram até um gol anulado.

O resultado deixa o Flamengo em quarto, com 62 pontos, seis de distância para a liderança. O Botafogo ainda entra em campo nesta quarta. O Cuiabá se afunda ainda mais em penúltimo, com 29 pontos. O Fluminense, primeiro time fora da zona e que ainda joga, tem 37.

O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés do jovem Guilherme, de 18 anos. Foi a estreia dele no time profissional depois de ser relacionado três vezes por Filipe Luís no Brasileirão. Ele é destaque no sub-20, com oito gols e quatro assistências na temporada. Matheus Gonçalves fez o segundo. Do outro lado, o Cuiabá voltou a fazer um gol depois de 45 dias. O último havia sido em 5 de outubro. Derik Lacerda foi quem abriu o placar no jogo.