Santos só empata com Ceará no Allianz Parque e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão

Apesar do bom ritmo da partida, os goleiros foram pouco exigidos. Gabriel Brazão fez sua primeira defesa importante em escanteio cobrado por Lucas Mugni. O Santos levou perigo à meta de Fernando Miguel, aos 25 minutos, mas Rollheiser mandou por cima do travessão. Aos 30, o argentino tentou de novo, desta vez de cabeça, mas errou o alvo de novo.

Depois de ver o Ceará ter domínio inicial da partida, o Santos passou a ter maia posse de bola e ficar mais tempo no campo de ataque, mas insistiu sem sucesso nas bolas alçadas na área. Apesar de não acertar um chute no gol cearense.

Ao final do primeiro tempo, o time do técnico Cléber Xavier foi para o vestiário aplaudido pelos mais de 30 mil torcedores, que reconheceram pelo menos o esforço dos jogadores.

Se a torcida santista teve pouco a festejar nos primeiros 45 minutos, ficou feliz no intervalo com a presença de Neymar, que ainda se recupera de lesão. O jogador foi homenageado no gramado do Allianz Parque uma placa comemorativa pelos 100 jogos na Vila Belmiro, completados contra o Atlético-MG.

A presença de Neymar pareceu entusiasmar o Santos, que voltou melhor para o tempo final e pressionou o Ceará. Mas Soteldo, o jogador mais habilidoso da equipe, preso pela ponta-esquerda, não encontrava um companheiros para concretizar as jogadas.

O Ceará só voltou a incomodar a zaga santista aos 17 minutos, com o artilheiro Pedro Raul, que bateu cruzado e quase acertou o canto esquerdo de Brazão. A resposta do Santos veio aos 25 minutos com Tiquinho Soares, que em um belo giro obrigou Fernando Miguel a fazer boa defesa.