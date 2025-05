Rodrygo se sente 'deslocado' e quer sair do Real Madrid, diz jornal

Rodrygo expressou desejo de sair e não atuar mais pelo Real Madrid ao se sentir "deslocado" do restante do elenco. A informação é do jornal Marca.

O que aconteceu

Após ter sido "deixado de lado" por Carlo Ancelotti, Rodrygo não se enxerga atuando pelo Real Madrid, segundo o veículo espanhol. O atleta ficou de fora contra o Barcelona, por exemplo, na derrota dos merengues por 4 a 3 no último fim de semana. Segundo o treinador, o camisa 11 não atuou "por não estar 100%".

Ainda segundo o jornal, Rodrygo se sente "deslocado" após as chegadas de Bellingham e Mbappé, algo que gerou distanciamento do atacante com o compatriota, Vinícius Junior.