Guilherme celebra gol em estreia no Fla e Matheus Gonçalves elogia técnico

O Flamengo sofreu, mas venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro gol, o jovem Guilherme fez sua estreia como profissional e já foi decisivo. O atleta fez questão de exaltar o feito com a camisa rubro-negra.

"É até difícil expressar em palavras esse momento, felicidade imensa. Realizando um sonho hoje, fazer um gol na minha estreia pelo Flamengo. Esse gol, com certeza, foi para a minha família que está sempre comigo, me apoiando desde o início da minha carreira. Eu já imaginava que iria entrar hoje. Eu estava pronto, muito concentrado e sabia que podia entrar, fazer o gol e ajudar a equipe," disse.

Herói do jogo com o gol da vitória, Wesley celebrou o sucesso dos garotos do Ninho. O meia também enalteceu Filipe Luís.