Ponta uruguaio quer Europa, mas espera sinal do Palmeiras para selar futuro

Torres tem exemplo positivo de um atleta que deixou a MLS e se deu bem no Brasil. O Botafogo tirou Thiago Almada, de 23 anos, do Atlanta United nesta temporada e ele teve grande destaque no futebol brasileiro mesmo com números modestos (19 jogos e 3 gols).

Classificação e jogos Brasileirão

Facundo Torres ganhou status de estrela na MLS e é nome frequente nas convocações do Uruguai. O atacante chegou ao Orlando City em 2022 após se destacar pelo Peñarol, onde foi revelado, e hoje é o camisa 10 do time. Em todas as temporadas até aqui ele superou a marca de 10 gols e fez parte do grupo do Uruguai na última Copa do Mundo. Ele inclusive está com o time de Marcelo Bielsa nesta data Fifa para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Atleta vai definir seu futuro após o fim da MLS. O Orlando City está nas semifinais do torneio e o estafe do jogador evita falar sobre o futuro neste momento. Procurado pela reportagem, o Palmeiras também não confirma o interesse no jogador e diz que está focado na reta final do Brasileirão.

Facundo Torres tem contrato com o clube norte-americano até 31 de dezembro de 2026. Segundo o Transfermarkt, página especializada no mercado da bola, o passe de Facundo Torres está avaliado em 14 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual).

Quem é Facundo Torres?