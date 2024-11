Palmeiras é melhor que em 2023, mas vê Botafogo 'fora da curva'; compare

Apesar das eliminações precoces nas oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas da Copa Libertadores, o Palmeiras é o time da Série A com melhor aproveitamento no ano: 66,67%. O Flamengo é o segundo com 66,18% e Botafogo completa o top 3 com 65,69%.

Esse é o terceiro ano consecutivo que o Alviverde aparece no topo do ranking. Em 2023, o Verdão foi o time da Série A com melhor aproveitamento, com 64,84%, seguido pelo Grêmio, com 64,06%. Já em 2022, encabeçou a lista com 74%, seguido pelo Fluminense, com 67,14%.