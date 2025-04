Bia Haddad é eliminada na chave de duplas em Madri

Terminou a participação de Bia Haddad na chave de duplas em Madri. A brasileira e a alemã Laura iegemund foram eliminadas nas quartas de final pela taiwanesa Su-Wei Hsieh e a letã Jelena Ostapenko, cabeças de chave 3 do evento. após derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

Com o resultado, a brasileira se despede da capital espanhola. Na chave de simples, Bia Haddad foi eliminada com a derrota diante da suíça Belinda Bencic por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6(2).

O revés irá, a propósito, tirar Bia Haddad do top-20 do ranking de simples da WTA. Neste momento, ela figura na 22ª colocação, perdendo três posições, mas a queda pode ser ainda maior até o fim do torneio em Madri.