Corinthians tem muros pichados contra Augusto Melo: 'Muito podcast e pouco futebol'

Após ter as contas de 2024 reprovadas nesta semana, Corinthians e Augusto Melo vivem um momento de crise em seu segundo ano de gestão e enfrentam ainda a insatisfação da torcida. Nesta terça-feira, os muros do Parque São Jorge, sede do clube alvinegro, foram pichados com manifestações e protestos contra o mandatário, bem como o desempenho da equipe no início do Campeonato Brasileiro.

"Fora Augusto Melo", "Cadê as contas, Pinóquio" e "Muito 'podcast' e pouco futebol" foram algumas das frases escritas em protestos à gestão do presidente. A última delas em referência às entrevistas que presidente e jogadores têm concedido nos últimos tempos, em canais como Podpah e Benja Me Mucho. Os muros já tiveram as pichações apagadas na manhã desta quarta-feira.

As manifestações foram assinadas com a sigla P.D.F, que se refere a "Pixadores da Fiel", movimento que já esteve presente em outros protestos no clube, incluindo contra a contratação do técnico Cuca em 2023. Na ocasião, foi levantado uma condenação do profissional na Justiça da Suíça, em 1989, por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. A sentença foi anulada no último ano.