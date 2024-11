Palmeiras: Leila responde sobre cargo na CBF e descarta reforço bombástico

Apesar do esforço no mercado, a diretoria alviverde e o nomes contratados foram alvos de críticas por parte da torcida do Verdão, que esperava um retorno maior em campo. Leila diz que o trabalho feito pelo clube é assertivo, apesar de entender as cobranças por resultados.

"Claro que são (criticas injustas sobre reforços). Mas eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. O torcedor é emoção pura. Mas nós, o dirigente, não tem que ser emoção pura, tem que ser razão pura. Então eu não esquento muito a cabeça com os anseios do torcedor. O que eu quero entregar para o torcedor é o melhor elenco com os melhores resultados. A gente trabalha diariamente por isso, mas às vezes eu não consigo. Por quê? É um jogo. Todos querem ganhar. Eu não vou ganhar sozinho".

A reta final do Brasileirão tem o Botafogo como líder e Palmeiras e Fortaleza na cola do Glorioso. Enquanto tiver chances, o Verdão seguirá sonhando com o tri brasileiro, como afirma a presidente.

"Essas críticas acontecem no Palmeiras, mas em outros clubes também, eu não tenho dúvida que os dirigentes também sofrem com essa ansiedade do torcedor, e o meu trabalho é focar no aqui, dentro da academia de futebol. Eu não vou comprometer os meus compromissos financeiros para ganhar o próximo campeonato, que pode ser que você não ganhe absolutamente nada. Então eu prefiro continuar esse trabalho que temos feito nos últimos anos, que é assertivo, haja vista o número de títulos que nós conquistamos e estamos na luta ainda esse ano para conquistar esse tri brasileiro".

Crefisa: adeus, futebol