Substituto de Estêvão? Quem é o uruguaio que estaria na mira do Palmeiras

Formado na base do Peñarol e recusa à Europa com 16 anos. O jogador chegou ao clube no sub-15 e chamou a atenção rapidamente. Segundo o jornal uruguaio 'El Observador', a Juventus tentou contratá-lo ainda na base mas o pai de Facundo recusou o negócio por ele ser jovem demais.

Passagem na seleção uruguaia. O jogador foi convocado para disputar o Sul-Americano sub-17, em 2017, e fez parte dos grupos que disputaram a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.

Segundo o Transfermarkt, página especializada no mercado da bola, o passe de Facundo Torres está avaliado em 14 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual).