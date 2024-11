Seleção vê tabela das Eliminatórias na TV todo dia: 'Tem que estar em 1º'

O bastidor foi revelado na entrevista coletiva de André.

O Brasil tem que estar em primeiro lugar, é isso um pouco da pressão, todos os torcedores querem isso. Estávamos em sétimo na última convocação, ganhamos duas, subimos na tabela, e agora tem pouco menos de pressão, mas ela continua. O Brasil tem que estar no primeiro lugar sempre. A cobrança interna não é diferente. Nos cobramos muito, todo dia no café, almoço ou jantar tem a tabela das Eliminatórias. A cobrança interna existe. A tabela fica na televisão. Para a gente ver todo dia e não deixar para o jogo, fazer todo dia. Desempenho vai melhorar e nos últimos jogos vamos buscar a primeira colocação. Não só pelo resultado, mas com alta performance André