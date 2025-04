Sul-Americano sub-17: Brasil bate Colômbia nos pênaltis e é bicampeão

O Brasil se sagrou bicampeão do Sul-Americano sub-17, hoje (12), em Cartagena, na Colômbia. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, com o gol brasileiro marcado por Angelo, a seleção superou os donos da casa nos pênaltis, por 4 a 2, e ficou com o título.

Campeão em 2023, o Brasil encerra o torneio com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A Seleção encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B e despachou o Chile na semifinal. Agora, são 14 títulos do Sul-Americano para a Amarelinha.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e com boas chances para ambos os lados, mas quem se deu melhor foi a Colômbia. Aos 40 minutos, a bola passou pela defesa do Brasil e chegou aos pés de Londoño, que esticou na área para Sevillano. O atacante bateu cruzado de primeira para vencer Arthur Jampa e abrir o placar da decisão.