O que os protestos contra a arbitragem têm a ver com as eleições da CBF

Acontece que a matéria da revista piauí, repercutida por todos os maiores colunistas deste país, apontou a decisão de não investir R$ 60 milhões em escola de árbitros e centro de treinamento dos juízes, enquanto se aumentavas as remunerações de presidentes de federações, que podem ter chegado a R$ 75 milhões com 13o salário. Tudo de acordo com a revista piauí.

"Mas nós não sabíamos disso." Então, o pecado é a ignorância. Votar sem informação. Como eleger alguém que se afirma fora da política se está nas casas parlamentares desde 1988, como já aconteceu em pleitos para a Presidência da República? Só se for por ignorância.

É possível dizer que não se sabia da retirada do investimento em arbitragem, não que os salários de presidentes de federação não tinha aumentado. Então, ou se votou por interesse, ou por conveniência ou por falta de informação. Leia-se ignorância.

É direito e dever seguir cobrando o presidente da CBF. Mas a hora do voto foi há duas semanas. Os erros acontecem há trinta anos. A correção de rota da arbitragem brasileira só se dará com trabalho e consciência na hora de escolher seus representantes.

Votar em quem retira investimento de arbitragem dá nisso. O presidente do Sport foi só o primeiro a protestar. Todos tiveram a chance de escolher quem seja capaz de mudar o rumo do futebol e dos árbitros do Brasil..