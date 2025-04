Romário festeja repercussão de 'porrada neles' antes de goleada argentina

Todo mundo sabe o meu histórico no futebol, todo mundo sabe que eu não sou um cara de ficar saindo na porrada, claro, já briguei, já me defendi e já ataquei. 'Porrada neles' é chegar lá e bater nos caras dentro de campo, no sentido de fazer gol e ganhar. Agora, outras pessoas quiseram entender pelo outro lado. O resultado foi muito ruim, a gente poderia ter jogado um pouquinho melhor

A frase de Raphinha repercutiu no mundo inteiro e os próprios argentinos confirmaram que a polêmica serviu de motivação para o jogo contra o Brasil. Os hermanos venceram por 4 a 1 e o resultado provocou a demissão de Dorival Júnior.

Para Romário, a polêmica causada pela entrevista não interferiu no resultado da partida. Ele reforçou ainda que as perguntas de seu programa vão continuar do jeito que ele quiser.

Eu, particularmente, posso dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque eu não jogo. Eu estava pensando até no dia seguinte fazer um post pedindo desculpa a todos os brasileiros pela minha atuação dentro de campo que tinha sido muito ruim, acabei perdendo gol, pênalti. Mas quer saber, cada um faz o que quer e entende do jeito que quer. E o meu programa vai continuar, as perguntas vão continuar do jeito que eu quiser fazer. Nada vai mudar isso

O Baixinho ainda avaliou a atuação de Raphinha na partida e enalteceu sua coragem por 'dizer o que disse'. No bate-papo, publicado pelo canal do tetracampeão no YouTube, o jogador do Barcelona prometeu gol contra os atuais campeões do mundo e concordou quando perguntado — "Porrada neles?" "Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser".