Jornal: CBF fala com filho de Ancelotti e topa esperar técnico até junho

O período é similar ao que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deu a Ancelotti para discutir o futuro. A imprensa local afirma que, se o time não for campeão do torneio continental, a saída é certa.

O italiano tem contrato até junho de 2026. Ele está no comando do clube espanhol desde julho de 2021.

Quem vem?

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, despistou ao ser questionado sobre o sucessor de Dorival Júnior. Ele não descartou nomes e afirmou que quer um comandante que tenha "disponibilidade rápida."