Fla: Retorno de De la Cruz contra o Cuiabá é incerto; Luiz Araújo fica fora

O Flamengo treinou na manhã desta segunda-feira para seguir a preparação visando o jogo com o Cuiabá. O clube tenta ter De la Cruz à disposição para o duelo na Arena Pantanal nesta quarta, às 19h (de Brasília), mas a situação ainda é incerta. Luiz Araújo está fora.

O que aconteceu

De la Cruz ainda tem mais uma atividade para confirmar se pode ser relacionado, mas é improvável. O uruguaio será avaliado e, caso vá bem no treino, pode voltar, mas ele segue sem treinar com o elenco. Há uma chance do meia só voltar diante do Fortaleza, no dia 26.

O martelo será batido após o treino desta terça. Durante a tarde, o Flamengo viaja para enfrentar o Cuiabá.