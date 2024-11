Carille se pronuncia após saída do Santos: 'Sentimento de missão cumprida'

Ele ainda agradeceu à diretoria, jogadores e torcedores e destacou a participação de todos nos objetivos da temporada.

Nesta segunda-feira, acertamos a minha saída do Santos após o cumprimento do objetivo de conquistar o título da Série B e de colocar o clube novamente em seu lugar, que é na elite do futebol brasileiro. Saio com o sentimento de missão cumprida, ciente de que tudo que conquistamos foi na base de um trabalho árduo diário de todos dentro do Santos. Saio, como na minha primeira passagem, muito honrado em representar um dos maiores clubes do mundo. É um privilégio fazer parte da história do Santos Futebol Clube. Agradeço a todos que participaram deste projeto e acreditaram desde o início no que foi traçado. Obrigado à diretoria, elenco, staff, torcida... Todos tiveram participação fundamental nessa reconstrução. Fabio Carille, no Instagram

Carille deixa o Santos

O anúncio da quebra do vínculo entre as partes foi feito no final desta segunda-feira, dois dias após o Santos conquistar o título da Série B do Brasileirão.

Carille garantiu a renovação automática do contrato até o final de 2025 com o objetivo cumprido, mas a diretoria e ele optaram pelo fim do contrato. Ele teria aumento salarial no novo acordo.