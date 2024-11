Pior seleção do mundo tem 3ª vitória em 38 anos e conquista feito histórico

A seleção de San Marino — a pior do mundo, segundo o ranking da Fifa — fez história nesta segunda-feira (18). A equipe venceu Liechtenstein por 3 a 1, conquistou apenas sua terceira vitória na história e subiu de divisão na Liga das Nações.

O que aconteceu

A vitória veio com uma virada. Liechtenstein saiu na frente com gol de Sele ainda no primeiro tempo. A virada veio na etapa final, com Lazzari, Nanni e Golinucci garantindo o triunfo de San Marino.

A seleção chegou chegou aos sete pontos e terminou a Liga D da Liga das Nações na liderança do Grupo 1. Assim, garantiu acesso à Liga C na próxima edição da competição.