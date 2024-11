Santos anuncia acordo e oficializa saída de Fábio Carille

O Santos oficializou, na noite desta segunda-feira (18), que Fábio Carille não é mais técnico da equipe. Clube e treinador costuraram um acordo para sacramentar a saída.

O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do clube. Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024. O Santos Futebol Clube agradece o técnico Fábio Carille e deseja sucesso na continuidade de sua carreira nota do Santos

Fim da linha

A diretoria já havia cravado a saída do treinador em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira (18), um dia depois de o Peixe perder para o CRB no jogo que ficou marcado pela festa do título. Carille, inclusive, acabou vaiado pela torcida na Vila Belmiro.