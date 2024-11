Carille vê críticas exageradas e diz que Corinthians fez pressão aumentar

O técnico Fabio Carille avaliou o ano no comando do Santos e explicou como a sondagem do Corinthians no meio do ano fez a pressão aumentar. O treinador deixou o Peixe nesta segunda-feira (18), dois dias após conquistar o título da Série B.

O que aconteceu

Carille acredita que houve um exagero nas críticas sobre o seu trabalho no Santos. O treinador afirmou que a torcida não jogou junto com o time em alguns momentos e citou um episódio em específico.