Duelos entre favoritos da Série A e surpresas abrem a terceira fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira com cinco partidas envolvendo equipes da Série A do Campeonato Brasileiro diante de adversários das divisões inferiores. A rodada marca a estreia de clubes que estavam na Copa Libertadores e promete duelos interessantes em diferentes regiões do País.

No Maracanã, o Fluminense enfrenta o Aparecidense, representante da Série D. Campeão da Copa do Brasil em 2007, o time carioca, agora comandado por Renato Gaúcho, tenta iniciar sua caminhada rumo a mais uma conquista. A equipe goiana, por sua vez, tenta surpreender e manter a boa campanha que a trouxe até esta fase.

O Atlético-MG visita o Maringá, vice-campeão paranaense e participante da Série C do Brasileiro. Sob o comando de Cuca, o time mineiro, campeão da Copa do Brasil em 2014 e atual vice-campeão após perder a decisão de 2024 para o Flamengo, tenta confirmar o favoritismo. O elenco conta com destaques como Hulk e Gustavo Scarpa. Do outro lado, o Maringá tenta usar o fator local para equilibrar forças após eliminar o União-TO na fase anterior.