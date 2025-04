Dileo diz que final tem peso diferente para o Vôlei Renata

O técnico Horacio Dileo acredita que a decisão da Superliga Masculina diante do Sada Cruzeiro, neste domingo (4/5), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 10h, terá um peso diferente para o Vôlei Renata, depois do vice-campeonato na última edição e na busca pelo título inédito. O argentino não escondeu a sua satisfação com o feito, que reforçou a relevância do projeto campineiro na atualidade.

“Hoje me sinto muito orgulhoso. Dá para comparar, com o ano passado, a alegria, a satisfação, o orgulho e a gratidão por cada atleta que colocou seu suor e trabalho para permitir esse projeto chegar a sua segunda final consecutiva, por mais difícil e complexo que isso tenha sido. Essa é uma final diferente, esse time carrega um peso de ter jogado a final na temporada passada, que tínhamos de defender uma final e isso não é fácil. Fomos um time muito regular e isso nos permitiu chegarmos onde estamos hoje”, afirmou Dileo.

Atual vice-campeão da Superliga, o Vôlei Renata conquistou o título do Paulista e terminou em terceiro lugar na Copa Brasil. Nesta edição da Superliga, os campineiros fizeram a melhor campanha da história do projeto, com 18 vitórias em 22 jogos.