Santos perde em casa para o CRB, que se salva e rebaixa Ituano e Ponte

Já o CRB salta na tabela e se salva do Z4. A equipe alagoana, que respirava por aparelhos, foi para 42 pontos, subiu para a 14ª colocação e não corre mais riscos de ser rebaixado.

Classificação e jogos Série B

O resultado rebaixa Ituano e Ponte Preta. Os times somam 37 e 38 pontos, respectivamente, e não podem mais alcançar o Botafogo-SP, que tem 42 e é o primeiro time fora da zona da degola, faltando apenas um jogo para o fim do campeonato.

As equipes voltam a campo para a última rodada da Série B no próximo domingo (24). O Santos visita o Sprot, enquanto o CRB recebe o Operário-PR. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 18h30 (de Brasília).

Começou com festa, terminou sem clima

Pituca exibe camisa 10 do Santos na Vila Belmiro, no jogo contra o CRB Imagem: Anderson Lira/Ag. Estado

O clima era de festa na Vila e teve até fim de protesto no minuto 10 da partida. A torcida levantou adereços comemorando o retorno da camisa 10 com o acesso à Série A. A Torcida Jovem, por sua vez, desvirou a faixa da organizada no início do confronto, encerrando assim a sua manifestação pela queda no ano passado.