Presidente do Botafogo rechaça Neymar no clube: 'Deus me livre'

O presidente do Botafogo associativo, Durcesio Mello, rechaçou completamente uma hipotética possibilidade de Neymar vestir a camisa do clube. O dirigente, que não tem gerência do futebol alvinegro, elogiou o jogador do Al Hilal, mas disse que ele "estragou a carreira".

Deus me livre! O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco. Agora se machucou de novo

Durcesio Mello, ao canal "Resenha Alvinegra"

O que aconteceu

Irmã de Neymar, Rafaella é torcedora do Botafogo Imagem: Twitter

Apesar da declaração, quem manda no futebol do Botafogo é John Textor. O norte-americano que é o dono da SAF alvinegra.