'A 10 voltou': Organizada do Santos desvira faixa e encerra protesto

A principal torcida do Santos desvirou sua faixa, que ficou de ponta cabeça durante toda a Série B em protesto pelo rebaixamento, durante o jogo contra o CRB, na Vila Belmiro.

O que aconteceu

A Torcida Jovem começou o jogo com a faixa virada, mas a recolheu para estendê-la na posição normal no minuto 10 da partida. Os torcedores também levantaram bandeirões de Pelé, e a imagem do Rei foi projetada no telão do estádio durante o momento.

A ação da organizada foi aplaudida pelos jogadores em campo. O capitão Diego Pituca também levou uma camisa com o número 10 para o meio do gramado e a levantou para a arquibancada.