Presidente diz que novo estádio do San Lorenzo terá nome do Papa Francisco

Presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti afirmou que o novo estádio do clube argentino levará o nome do Papa Francisco. Segundo o dirigente, o pontífice — que morreu ontem aos 88 anos — concordou com a homenagem no fim do ano passado.

Fui visitá-lo em setembro de 2024 como representante institucional. Nessa visita, levei muitos presentes do clube e pedi sua autorização para que o novo estádio que vamos construir no bairro de Boedo levasse o nome de Papa Francisco. Sua resposta foi aceitar e ele o fez com grande emoção. Marcelo Moretti, presidente do San Lorenzo, ao jornal espanhol Marca

O que aconteceu

Uma camisa autografada pelo Papa Francisco será colocada do hall central do estádio. Jorge Mario Bergoglio era apaixonado por futebol e se tornou torcedor do San Lorenzo ainda na infância. O time argentino, inclusive, enviou uma camisa para o pontífice após o seu anúncio como Papa, em 13 de março de 2013.