Tite e Corinthians namoram pela segunda vez e não reatam casamento

O primeiro foi quando Tite voltou atrás em uma declaração e assinou com o Flamengo, apesar de uma investida alvinegra, em 2023. O treinador havia dito que não aceitaria assumir times brasileiros naquele ano, mas decidiu aceitar a proposta rubro-negra. Diante das conversas com o Fla, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo para tentar furar o negócio, mas ouviu na época que o acordo já estava selado.

Classificação e jogos Brasileirão

O técnico de 63 anos é ídolo corintiano e comandou o time em três passagens. A mais vitoriosa foi a segunda, entre 2010 e 2013, que rendeu ao clube o título inédito da Libertadores e o do Mundial, ambos em 2012. Multicampeão, também conquistou o Brasileirão duas vezes (2011 e 2015), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Paulistão (2013).

Pausa na carreira

Tite não deu um prazo ou previsão para voltar à ativa. O anúncio da pausa foi feito pelo filho, Matheus Bachi.

O técnico disse que a decisão de interromper as negociações com o Alvinegro paulista foi difícil, mas necessária. Ele estava livre no mercado desde sua saída do Flamengo, no final de agosto no ano passado.