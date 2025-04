Corinthians diz que Tite era esperado ainda hoje e confirma fim de negociações

Por sua vez, Tite, após conversar com a família, alegou que precisa "respeitar os sinais que seu corpo estava emitindo".

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", anunciou Tite.

O Corinthians queria o retorno de um dos maiores técnicos de sua história. Pelo Alvinegro, Tite teve três passagens, conquistando dois Campeonato Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

Agora, o Corinthians segue sua busca por um novo treinador. Na vitória diante do Sport no último sábado, a equipe alvinegra foi comandada por Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Timão.

O próximo compromisso do clube do Parque São Jorge é nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians receberá o Racing-URU na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).