Sem Tite, Corinthians terá que arriscar! Que tal Diniz?

A negociação entre Tite e Corinthians, que parecia próxima de ser concretizada, foi encerrada oficialmente na manhã desta terça-feira (22).

"As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", escreveu o Timão em nota oficial.

E ninguém no mundo tem motivos para duvidar das razões informadas por Tite para recusar mais uma vez o Corinthians.