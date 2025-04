Herói do Palmeiras, Weverton fala sobre pênalti defendido e mira Copa do Mundo com a Seleção

"Eu acho que todos os goleiros que estão na Seleção estão lá por mérito. Eles estão porque fazem um grande trabalho. A gente vê o Alisson e o Ederson performarem em alto nível há muitos anos na Europa, em grandes clubes. Como o Bento, que vem surgindo agora, e como também estão surgindo outros grandes goleiros aqui no Brasil, com potencial de Seleção Brasileira. Eu sou mais um que está lutando. Minha função é sempre estar em alto nível e jogando em alto nível, que acho que sempre me dá condição de pensar em Copa. Praticamente um ano para a Copa é muito próximo e tudo pode acontecer", comentou Weverton.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Bolívar-BOL, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Hernando Siles, localizado a 3.637 metros acima do nível do mar. O Verdão é o líder do grupo G, com seis pontos.

"A gente vai amanhã (terça-feira), para fazer pelo menos um treino na quarta-feira lá. É muito chute de fora da área e tentar se adaptar o mais rápido com a bola. Realmente é a arma deles. A gente sabe como eles jogam lá, é um jogo muito intenso, não deixam respirar. Vamos lá competir como a gente sempre faz e tentar sair com a vitória", projetou Weverton.