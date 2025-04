Rogério Ceni admite dificuldades do Bahia no ataque e avalia desempenho diante do Ceará: "Razoável"

?? SEMPRE ACREDITE NO BAHIA! Com gol de Everton Ribeiro aos 59 do 2º tempo, Esquadrão vence a primeira no Brasileirão: 1 a 0 sobre o Ceará na Fonte Nova. Quinta é novamente diante da Nação. Quinta é CONMEBOL Libertadores. #BBMP pic.twitter.com/MedCLhCfdQ

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 22, 2025

O gol da vitória do Bahia foi marcado no último lance do jogo. Após revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti de Pedro Henrique em Tiago. Everton Ribeiro foi o responsável pela batida e garantiu os três pontos.

Assim, o Bahia conquistou sua primeira vitória na competição e subiu para a 13ª posição, com seis pontos conquistados.

"Eu entendo quando o torcedor não vê os dez que mais atuam em campo. A gente segue alguns indícios que os atletas dão. Quando tem algumas lesões, a tendência é ter mais se você continuar repetindo. A gente contratou para formar um elenco, não trouxemos ninguém bombástico, mas são todos muito bons. Chegaram para jogar e precisam de chances. A gente joga a cada menos de 70 horas e precisamos distribuir, se não, não vamos sobreviver. Rodamos o time e conseguimos vencer. Vamos seguir nessa toada para tentar sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos", explicou Ceni.

Por fim, o treinador ainda falou sobre as vaias da torcida no intervalo do jogo. Nos últimos sete jogos, o Bahia tem quatro empates, uma derrota e duas vitórias.