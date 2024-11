São Paulo terá titulares nos EUA e pode usar reservas no Paulistão

O São Paulo irá utilizar força máxima nos dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, mesmo que isso signifique time misto no Paulistão.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Tricolor definiu que irá priorizar fazer a pré-temporada completa nos Estados Unidos, como tinha planejado. O clube não mudou sua programação diante da antecipação do calendário de 2025.

A reportagem ouviu que o São Paulo viaja com todos os atletas aos EUA no dia 8 de janeiro, data da reapresentação. O Brasileirão termina no dia 7 de dezembro e os atletas terão 30 dias de férias.