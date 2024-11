Jogo da 4ª Divisão do Rio tem pancadaria, invasão e homem armado

O que diz o Niteroiense

"O Niteroiense futebol clube, por meio desta vem exclarecer os fatos lamentáveis e condenáveis ocorridos na tarde de ontem (14) no entorno do estádio Leônidas da Silva (Bonsucesso).



Nossa delegação chegou ao estádio 2 horas antes do horário da partida, sendo bem recebida pelo staff do Bonsucesso. A torcida chegou ao estádio por volta de 40/50 min. Antes do início da partida e adentrou as dependências do clube de forma pacífica e ordeira, estenderam suas bandeiras e entoaram seus cânticos, vale lembrar que os torcedores que nos acompanham são pais, esposas namoradas e simpatizantes de nosso projeto que está começando e já colhendo bons frutos.



Durante a semana passada, recebemos algumas mensagens e prints de ameaças por parte de torcedores rivais e encaminhamos para a FERJ, que prontamente nos informou que fez contato com BEPE e o Bonsucesso solicitou reforço no policiamento.

Além de segurança particular dentro e nos acessos ao estádio conforme determina o regulamento e legislação vigente.

Nossa equipe lamenta os fatos ocorridos e reitera seu compromisso com a ética e boas práticas no esporte sem criar nenhum tipo de rivalidade com qualquer um dos filiados e participantes da competição.

Zelamos pelas boas práticas e acima de tudo pela paz nos estádios, principalmente nas arquibancadas onde estão nossas esposas, filhos e nossos pais. Repudiamos veementemente qualquer tipo de agressão, e estamos a disposição para qualquer esclarecimento sobre os fatos lamentáveis ocorridos. Desejamos PAZ!

Esperamos que após os fatos ocorridos a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, atenda às nossas solicitações e entenda que sem o seu apoio vamos ficar reféns dessas pessoas que não podem ser chamados tão pouco tratados como torcedores".