Felipe Anderson terá chance rara no Palmeiras após vaias e bronca de Abel

O atacante Felipe Anderson sabe que precisa entregar mais desempenho e números no Palmeiras e terá uma chance rara de jogar em outra posição na próxima partida, contra o Bahia, no dia 20, para buscar sua redenção.

O que aconteceu

A suspensão de Estêvão abre brecha para Felipe Anderson "voltar às origens". Abel Ferreira indicou após a vitória contra o Grêmio que a ausência de Estêvão fará com que Felipe Anderson seja deslocado para o lado direito do ataque — onde ele se destacou nas últimas temporadas pela Lazio.

O Palmeiras entendia que Felipe Anderson já atuava em sua posição favorita (no lado esquerdo), mas o jogador ainda não emplacou com a camisa do Alviverde (20 jogos, 2 gols e duas assistências), e Abel vai dar a chance para ele atuar onde "rende mais" — nas próprias palavras do treinador. O desempenho do jogador foi motivo de reclamação pública de Abel.