Por uma camisa da cor do Brasil

A Holanda tem bandeira nas cores vermelho, branco e azul, mas usa a famosa camiseta laranja.

A tradicional "celeste" do Uruguai não foi tirada da bandeira nacional, que não tem azul celeste. Quem tem azul celeste na bandeira é a Argentina. Seria a camiseta celeste do Uruguai uma homenagem à bandeira da arquirrival Argentina? Claro que não!

Meu voto é para que a camisa da seleção brasileira seja vermelha, como a madeira do pau-brasil. Ou como a arara vermelha, ave nativa presente em nossas florestas e matas. A arara vermelha é mais bonita do que o canário belga, nosso atual mascote.

O vermelho é também a cor do sangue, do coração e da paixão do torcedor. O inigualável Nelson Rodrigues mostrou em suas crônicas que o mais importante no futebol é a paixão.

O vermelho é a cor da resistência ao fascismo em vários países, inclusive aqui no Brasil.

Na copa de 2026, a camisa da seleção deveria ser vermelha como o nome do nosso país. A palavra Brasil veio de brasa e ela batizou uma madeira vermelho-brasa que só existe no solo brasileiro.