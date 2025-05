Conmebol divulga datas e horários de jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

A Conmebol divulgou hoje as informações sobre os duelos pela 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecerão na próxima data Fifa, que terá duração do dia 2 ao dia 10 de junho.

O primeiro compromisso do Brasil será contra o Equador. A Canarinho visita o rival para um embate no dia 5 de junho, que acontecerá no Estádio Monumental de Guayaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, a pentacampeã receberá o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.

Apesar das datas e horários definidos, as informações dos confrontos estão sujeitas a sofrer mudanças caso necessário.