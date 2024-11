Antes presa fácil, rival gerou pipoca em Neymar com ajuda de 'brasileiros'

A cautela para esse duelo fez até a CBF mexer na logística. Como o jogo vai ser em Maturín, logal de difícil acesso na Venezuela, o Brasil resolveu treinar em Belém e ir até o país da partida apenas em um "bate e volta".

Vencer a Venezuela representaria embalar após as vitórias sobre Peru e Chile, que diminuíram a pressão sobre Dorival. A rival empatou com a Argentina no mesmo estádio de Maturín e perdeu para o Paraguai na Data Fifa anterior.