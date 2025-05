Boas novas: a sensação é que Abel virou favorito para assumir a seleção

E já passou da hora de a CBF virar essa página...

Jorge Jesus também dificilmente terá chances, já que ele não se dá bem com Neymar, que não deveria dar pitaco algum, mas que infelizmente segue sendo muito influente nos rumos do nosso futebol.

Não só ele como também o seu pai.

É vergonhoso, eu sei, mas é a dura realidade...

Já Abel Ferreira não tem muitos empecilhos para assinar com a CBF.

Ele é querido na entidade máxima do futebol brasileiro, é admirado pelos jogadores, entende do futebol brasileiro como poucos, sabe fazer mais com menos (quesito fundamental para este momento)...