Jorge Jesus se despede do Al-Hilal; técnico é um dos alvo da seleção brasileira

O técnico Jorge Jesus se despediu hoje do Al-Hilal, equipe que comandou por duas temporadas (23/24 e 24/25). Cotado para assumir o comando técnico da seleção brasileira, o português foi demitido pelo clube saudita após a eliminação na Liga dos Campeões da Ásia.

"Foram dois anos de entrega total, conquistas históricas e um orgulho imenso por liderar um grupo extraordinário. Obrigado, Al-Hilal. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho inesquecível. Levo cada vitória, cada desafio e cada aplauso no coração. Com gratidão, Jorge Jesus", escreveu Jesus, por meio de seu Instagram.

Jorge Jesus tinha vínculo com o time saudita até junho do próximo ano. O treinador vivia a expectativa de comandar o clube na disputa do Super Mundial de Clubes, competição que ocorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho e conta com participações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Al-Hilal está no Grupo H, com Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg.