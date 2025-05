Ancelotti dribla perguntas sobre futuro e pode frustrar plano da seleção

O técnico Carlo Ancelotti resolveu não falar sobre seu futuro e pode frustrar os planos da seleção brasileira. O italiano deixou claro, em entrevista coletiva de hoje, que só comentará seus planos ao final do Campeonato Espanhol.

O que posso esclarecer, a verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela torcida. Sobre meu futuro, falarei no dia 25 [última rodada do Espanhol]. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

O treinador negou estar bravo com a imprensa e se recusou a imaginar como seria sua despedida. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2026.