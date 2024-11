Brasil tem um pé na Copa, mas chance mínima de destronar maior rival; veja

O Brasil vê a vaga na Copa de 2026 praticamente encaminhada e agora busca contradizer as probabilidades para roubar da Argentina o "título" das Eliminatórias Sul-Americanas.

Brasil com um pé e meio na Copa

O Brasil está em quarto na tabela e registra 91,6% de chances de se classificar diretamente para a próxima Copa, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A equipe comandada por Dorival Junior saltou para 16 pontos com as vitórias na última Data Fifa e se vê em situação mais confortável porque as seis primeiras colocações garantem vaga automática no torneio de 2016, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial.

Porém, a distância para a líder Argentina ainda é de seis pontos, e os brasileiros têm atualmente menos de 5% de probabilidade de terminar em primeiro. A seleção canarinho terminou isolada no topo nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Já nesta edição, a equipe ainda vê Uruguai (16 pontos) e Colômbia (19) à sua frente na busca pela ponta da tabela.