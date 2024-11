Mattos: Marcos Braz afastou Gabigol por debochar e desrespeitar Filipe Luís

Gabigol não foi afastado do Flamengo por reclamar da diretoria após o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no domingo (10), mas, sim, por episódios de indisciplina no dia a dia, inclusive com Filipe Luís, que o promoveu de volta ao time titular, informou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho.

Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa.