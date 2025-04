Osasco vence o Minas e avança à final da Superliga feminina de vôlei

O jogo

O Osasco abriu vantagem no início do primeiro set. Porém, o Minas buscou a reação, virou a parcial e abriu cinco pontos de vantagem (17 a 12). Quando tudo parecia resolvido, as visitantes contaram com a grande atuação de Tiffany para virar a parcial e fechar em 25 a 22.

Já no segundo set, o Osasco foi superior do início ao fim. A equipe abriu confortável vantagem e venceu por 25 a 19.

O saque da equipe visitante seguiu dominante no terceiro set. Com pontos decisivos de Natália, a equipe paulista abriu quatro pontos de vantagem (20 a 16). Apesar de uma reação do Minas, que diminuiu a desvantagem para apenas um ponto, o Osasco se manteve na frente do placar e triunfou por 25 a 20.