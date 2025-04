Cruzeiro x Vasco Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 27/04

Onde assistir Cruzeiro x Vasco ao vivo – 27/04/2025

A partida entre Cruzeiro e Vasco será transmitida ao vivo por diversos canais, como: Globo e Record, Sportv, CazéTV, Amazon Prime Video e Premiere.

Ficha do jogo:

⚽ Jogo: Cruzeiro x Vasco

Cruzeiro x Vasco 📅 Data: 27/04/2025

27/04/2025 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) 🏟️ Estádio: Parque do Sabiá, Uberlândia – MG

Parque do Sabiá, Uberlândia – MG 📺 Onde Assistir: Globo, Record, Sportv, CazéTV, Prime Video e Premiere

Análise e estatísticas recentes de Cruzeiro x Vasco

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro está invicto no Brasileirão como mandante nesta temporada, com duas vitórias em casa. A equipe tem mostrado força ofensiva, com destaque para Kaio Jorge no comando do ataque. No entanto, sofreu alguns revés como visitante e na Sul-Americana, demonstrando fragilidade também.