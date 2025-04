Bauru vence Paulistano e iguala série nas oitavas de final do NBB

Nesta sexta-feira, o Bauru venceu o Paulistano, em casa, por 81 a 63, no Ginásio Panela de Pressão. O triunfo igualou em 1 a 1 a série melhor de cinco das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi o pivô Andrezão, da equipe mandante. Ele anotou um duplo-duplo, com 25 pontos e 15 rebotes.

A série continua em Bauru, e o jogo 3 será realizado no Ginásio Panela de Pressão neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Na quarta partida, o confronto volta à capital paulista. Com mando do Paulistano, a bola sobe na próxima quinta-feira, às 19h30. Se necessário, o duelo decisivo ocorrerá no dia 3 de maio, em Bauru.